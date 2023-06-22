Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan BAE ziyareti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çalışma ziyareti için, gittikleri BAE'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecekler.

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Türkiye'de yeni dönemde yeni ekonomi kadrosu göreve başladı...

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarından Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ismi dünya ekonomisinde marka haline gelen Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Ekonomi kadrosunda yapılan bayrak yarışından sonra sorunların çözümü için çalışmalar başladı.

Ekonomi kadrosu BAE'de

Bu kapsamda Şimşek ve Yılmaz, ilk yurt dışı ziyaretine çıktı.

İkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de...

Şimşek ve Yılmaz'ı Presidential Flight Havalimanı'nda BAE Adalet Bakanı Abdullah Sultan bin Awad El Nuaimi karşıladı.

El Nahyan kabul edecek

BAE’ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak.

Görüşmede halihazırda iki ülke arasında bulunan ekonomi anlaşmalarının gözden geçirilmesi, yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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İstanbul'daki görüşmeden sonra olumlu mesajlar

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile birlikte izlemişti.

Bu sürpriz görüşmenin arından iki ülkeden de olumlu mesajlar verilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, ülkesinin resmi ajansı WAM'a yaptığı açıklamada, "BAE-Türkiye ilişkileri, kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık oluyor. İki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte, ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor." demişti.

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10 milyar dolarlık ticaret hacmi

BAE, yaklaşık 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Müteahhitlikten gastronomi ve lojistiğe, finanstan sağlık, eğitim ve turizme kadar çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması, bu ülkede başarılı işlere imza atıyor.

Hedef 5 yılda 25 milyar

Türkiye ile BAE arasında halihazırda önemli iş ortaklıkları yapılıyor olsa da bu iş birliğinin 50. yılında imzalanan anlaşma ile ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.