Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD’de yatırımcı toplantısına katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, New York’ta ve Davos'ta düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, uluslararası temaslara devam ediyor.

Türk heyetleri gittikleri ülkelerde görüştükleri yetkili ve iş insanlarına yatırım olanaklarını anlatıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ocak ayında iki önemli ziyaret gerçekleştirecek.

Şimşek ve Erkan'ın, 2024 Ocak ayının ikinci haftasında ABD New York’ta yatırımcılar toplantısına katılacağı öğrenildi.

Bu toplantı JP Morgan Chase & Co tarafından düzenlenecek. Şimşek ve Erkan birlikte daha önce de JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı.

Şimşek ve Erkan’ın, yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını da verilen bilgiler arasında yer aldı.

New York'tan sonra Davos'a

Yatırımcılar toplantısının ardından katılanılacak zirve, 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek.

Mehmet Şimşek'in yurt dışı temasları

Bakan Şimşek'in ilk gezisi Körfez ülkelerine olmuştu.

Şimşek, ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonra Katar ve Suudi Arabistan’a gitmişti.

Şimşek bu toplantının ardından eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Şimşek yatırımcılarla buluşmak üzere Avrupa'da da Londra’ya ve Paris’e gitmişti.

Şimşek ve Erkan, daha önce de birlikte Marakeş'te uluslararası temaslar kurmuş ve Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısına katılmışlardı.

Şimşek ve Erkan, Hindistan'daki G20 toplantılarına katılmıştı.

Ocak ayında ABD ve İsviçre'ye gidecek olan Şimşek’in daha sonraki aşamada da Asya’ya gitmesi bekleniyor.