Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan Marakeş'e gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in programında uluslararası girişimleri artıracak ziyaretler var. Şimşek ve heyetindekiler, yatırımcıların Türkiye'ye var olan ilgisini artırmayı amaçlayan temaslar kurmaya hazırlanıyor.

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Piyasalar jeopolitik endişeleri artıran İsrail-Filistin gerilimi ve veri gündemi izlerken uluslararası görüşmeler de devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Fas'ın Marakeş kentinde düzenlediği yıllık toplantılar gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı bu toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Geçen hafta Londra'da temaslarda bulunan Şimşek'in bu haftaki sunumu ise 13 Ekim'de gerçekleşecek.

Erkan'ın Fas programında Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

19 Ekim'de Paris

Bakan Şimşek, 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcılarla görüşecek.

Bu görüşmelerin ardından Şimşek; Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek.

Şimşek, BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Türkiye'ye yatırımcı ilgisi artıyor

Ekonomi yönetimi, bu görüşmelerde ekonomi programlarını anlatarak, yatırımları artırmayı hedefliyor. Öte yandan da yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

"Yurt dışından fon akışı yoğunlaşacak"

Bakan Şimşek, sermaye girişleri ile ilgili programın henüz erken aşamada olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemde yurtdışından fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz." dedi.