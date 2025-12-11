Mehmet Şimşek: Vergide eşitlik ve adalet hedefi devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mükellefleri basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan düzenlemeyle, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan köy ve beldelerdeki mükelleflerin basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam etmesine imkan tanındı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilen kararla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaparak şu bilgileri verdi:

Küçük ölçekli işletmeleri koruyacak ve basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerimize kolaylık sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.



Daha adil bir rekabet ortamı ile vergide eşitlik ve adaleti güçlendirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

