Mehmet Şimşek: Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, mücadele kapsamında yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde belirleneceğini belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Bakan Mehmet Şimşek, para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşünün daha belirgin olduğunu, ancak hizmet sektöründe enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

En önemli makro dengesizlik yüksek enflasyon. Para politikasının gecikmeli etkisi daha net görülecek. Enflasyonla mücadele kapsamında Yönetilen fiyatlar, enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek.

Yıllık enflasyon öngördüğümüz gibi mayısta zirveye ulaştı. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son 5 ayda yıllık enflasyon 26,9 puan azalarak yüzde 48,6’ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Şimşek, ayrıca enflasyonda düşüş beklediklerini ve gelecek yıl ekonomik aktivitede toparlanma öngördüklerini ifade etti.

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25’lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Enflasyondaki katılıkların giderilmesi zamana yayılsa da ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi bu konudaki olumlu gidişata işaret ediyor.



Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.

"DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM İYİLEŞTİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimin iyileştiğini, Türk Lirası'na olan talebin arttığını ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirtti.

Şimşek, "Dış finansmana erişim iyileşiyor. Türk Lirası'na talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor." dedi.

"REZERVLER YÜKSELDİ"

Mayıs 2023 itibarıyla swap hariç net rezervlerin 106 milyar artış gösterdiğini ve bu artışın yüzde 75'inin yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklandığını belirtti.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLAMA BEKLENİYOR"

Büyüme konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ekonomideki dengelenmenin öngörüler doğrultusunda sürdüğünü ve enflasyon düşüşüyle birlikte ekonomik aktivitede gelecek yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma beklediklerini açıkladı.

"DOLAYSIZ VERGİLERİN PAYI ARTIRILACAK"

Kamu maliyesinde ise kamu ihale reformu ve KİT yönetişim reformu çalışmalarının parti grubuna sunulduğunu belirten Mehmet Şimşek, vergi politikalarında adaletin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

"VERGİ YÜKÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU ALGISI YANLIŞ"

Vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD’de yüzde 34, AB’de ise yüzde 41,2 seviyesindedir.



Düşük kamu borcumuza rağmen dezenflasyonu desteklemek, kamu tasarruflarını artırarak cari açığı azaltmak ve yapısal dönüşüm için mali alan yaratmak amacıyla bütçe disiplinini sürdüreceğiz.



Kayıt dışı faaliyetlerin yarattığı haksız rekabeti gidermek ve devletin gelir kaybını azaltmak için gereken tedbirleri alıyoruz.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR

Bakan Mehmet Şimşek'in sunumundaki diğer ifadeleri ise şöyle sıralandı:

Kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasına imkan sağladık. Akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkan sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemini geliştirdik. 1 Ocak 2025’te uygulamaya başlayacağız.

"GÜÇLÜ NAKİT REZERVİ TUTUYORUZ"

Borçlanma politikamızı dört stratejik ölçüt üzerinden yürütüyoruz. Birincisi; kur riskini azaltmak için ağırlıklı olarak TL cinsinden borçlanıyoruz. TL cinsi borcun stok içindeki payını 2023 sonuna göre 6 puan iyileştirerek yüzde 42’ye çıkardık. İkincisi; borcun vadesini uzatarak stokun refinansman riskini düşürüyoruz.



Vadesine 1 yıldan az kalan senetlerin stok içindeki payını 6 puan azaltarak yüzde 17 seviyesine düşürdük. Üçüncüsü; faiz riskini azaltmak için değişken faizli borçlanmanın payını sınırlıyoruz.



Merkezi yönetim borç stokunun yüzde 70’i sabit faizli borçlardan oluşuyor.



Son olarak; güçlü nakit rezervi tutarak, olumsuz piyasa koşullarına karşı likidite ve refinansman riskini yönetiyoruz.

YASA DIŞI BAHİSTE 664 MİLYON LİRA BLOKELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 664 milyon lira. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA BÜTÇESİ KONUŞULAN KURUMLAR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.