Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, Türkiye'ye yatırımcı kazandırmak için bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'de yabancı yatırımcılarla buluşarak Türkiye'ye davet etmişti.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırım sağlamak amacı ile kurduğu uluslararası temasları bugün de Fransa ile sürdürecek.

Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün, Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Yatırımcılarla ve Fransız yetkililerle yuvarlak masa toplantıları yapılacak

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek. Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşulacak

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak.

Yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek

Bakan Şimşek'in, daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantıların katılımcılarını da Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet edeceği biliniyor.

"Gitmedik yer bırakmayacağız"

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)