Mehmet Şimşek'in büyüme değerlendirmesi! Uyguladığımız dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme verisini değerlendiren bir mesaj yayınladı. Şimşek mesajında, büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını belirtti.

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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisini değerlendirerek "Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, açıklamasında, programın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını belirterek, bir önceki çeyreğe göre özel tüketimin daralırken yatırım ve ihracatın ise arttığına vurgu yaptı.

Şimşek, yayınladığı mesajında, yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı azalırken, net ihracatın negatif katkısı nispeten azaldığını belirtti.

Büyümede olumlu ayrışma

Türkiye'nin büyümesini dünya üzerindeki yerine dair bir grafik paylaşan Şimşek, Türkiye'nin dünya ülkeleri ile büyümede olumlu ayrışmasını gözler önüne serdi.

"İlk dokuz ayda büyüme yıllık yüzde 4,7 gerçekleşti"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin açıklanan büyüme verisini şöyle değerlendirdi:

Türkiye ekonomisi 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oldu. İlk dokuz ayda büyüme yıllık yüzde 4,7 gerçekleşti. Üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldi.

"Dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük"

Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemiz risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı.

"Büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz"

Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 7,3 puana gerilerken, net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi.

"Cari açıkta iyileşme sağlandı"

Bakan Şimşek, yazını açıklamasında, Türkiye ekonomisinde dengelenmeye yönelik uygulanan politikalar sonucunda elde edilen kazanımları da şu sözlerle dile getirdi:

Dengelenmeye yönelik uyguladığımız politikalar sonucunda eylül ayında cari açıkta mayısa göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandı. Ekim ve kasım aylarına ilişkin dış ticaret verileri cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine işaret ediyor.

"300 milyar TL hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik"

Büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatımızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. 300 milyar TL hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik. Eximbank'ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak, hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme Yüce Meclisimizde görüşülüyor.

"İş gücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor"

İş gücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de istihdam artışı ve İşsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

"Politikalara enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlanıncaya kadar devam"

Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)