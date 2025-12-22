Mehmet Şimşek’ten 2026 mesajı: Pahalılık hafifleyecek, alım gücü artacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomide 'Şimşek' modeli...

Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

EKONOMİ OLUMLU SİNYALLER VERMEYE DEVAM EDİYOR

Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde büyük bir gayretle hayat pahalılığı ve enflasyonun önüne geçilmeye çalışılmakta.

2026 MESAJI VERDİ

Batman Üniversitesi'nin fahri doktora ünvanı verdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı bir sunum da yaptı.

Ziyaretten önce Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuşan Bakan Şimşek, ekonomiye ve 2026 yılına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"İNSANLARIMIZIN GÜÇLENECEĞİ BİR YIL OLACAK"

Bakan Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak." dedi.

"BÜYÜME HIZLANACAK"

2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını kaydeden Bakan Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek. Ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl." diye konuştu.