Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığa bağlı kurumların önümüzdeki yılı içeren bütçelerinin belirlendiği toplantıda bir konuşma gerçekleştiriyor.

ensonhaber.com

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda açıklamalarda bulunuyor.

Mehmet Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar:

-Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir.

-Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023’te yüzde 6,9’a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir.

-Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır.

-Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz.

-2022 yılında 254,2 milyar dolar ile rekor kıran ihracatın, bu yıl 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

-Ticaret ortaklarımızdaki zayıf büyüme, 2023 yılı ihracatımızın sınırlı kalmasında belirleyici olmuştur.

AYRINTILAR GELİYOR