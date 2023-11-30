Mehmet Şimşek'ten Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, FATF'ın genel kurul toplantısına ve burada Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA

Kara para ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda önemli aşamalar kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye'ye yönelik belirlenen 7 eksikliğin, son toplantıda 2'ye indirildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşça yayınlanan kamuoyu duyurusunda, Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

"Türkiye'nin 7 eksikliği 2'ye indi"

Şimşek, kurumun Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini şöyle aktardı:

FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır.

"Yeni rapor yayınlanacak"

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayınlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor.

MASAK'ın açıklaması

MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

"Türkiye çok ciddi adımlar attı"

Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayınlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayınlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayınlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayınlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir.

"Türkiye'nin teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçti"

Açıklamada, Türkiye'nin teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçerek 40 FATF tavsiyesinde çok geniş ölçüde uyumlu hale geldiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

Bu bağlamda, üye ülkelerin ortalama 9 FATF tavsiyesinde eksikliği bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin söz konusu tavsiyeler bağlamında ne denli uyumlu olduğu da ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizin FATF süreci ile ilgili olarak bazı basın organlarında yayınlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi ve yalnızca Bakanlığımızca yapılacak bilgilendirmenin esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmalarının ve çabalarının kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)