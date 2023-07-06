Memur maaş zammına göre kıdem tazminatı da artacak Memur maaşlarına zam teklifi torba kanun içerisinde Meclis'e sunuldu. Bu teklifteki rakamlara göre kıdem tazminatı da hesaplanmaya başladı.

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Kıdem tazminatı bir çalışanın son maaşına göre hesaplanıyor. İşçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor.

Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor

Buna göre memurların kıdem tazminatı da yeni maaş üzerinden tekrar değişecek.

Kıdem tazminatı tavanı sadece memur maaş katsayısına bağlı olarak artacak.

Kıdem tazminatının bir tavanı var. Alınan maaş ne kadar yüksek olursa olsun işten çıkarken alınan tazminat o tavanı aşamayacak.

Memur zammı

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 17,55 + 8 bin 76 TL seyyanen zam yapılacak.

En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.

Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı.

Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 liraya çıkacak

Yeni memur zammına göre yapılan hesaplamalara göre 19 bin 982,83 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 liraya yükselecek.

10 yıllık çalışanda 35 bin liralık etki var

Brüt ücreti 25 bin lira olan ve son iş yerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi, haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234 bin 898 TL kıdem tazminatı alabilecek. Böylelikle yeni işten ayrılacaklar 35 bin 70 lira daha kazançlı olmuş olacak.

Asgari ücretli işçi için kıdem tazminatı

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10 bin 8 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı, temmuz ayında 13 bin 414,50 liraya çıktı.