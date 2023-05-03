Memur maaşı ve emekli aylıklarının enflasyon farkı şekilleniyor Bugün TÜİK, nisan ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e gerilediğini açıkladı. Böylelikle memurun yüzde ve emeklilerin 4 aylık enflasyon farkları sırasıyla yüzde 15,1 ve yüzde 15,21 olarak netleşmiş oldu.

Özel Haber

Memur zammı ve ekmeklilerin aylıklarının zam oranı Temmuz 2023’te tekrar şekillenecek.

Memurlar, temmuzda 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşmeden de enflasyon farkını geçen oranda yüzde 8 zam alacak.

SSK ile Bağ-Kur emeklileri de sadece enflasyon farkı kadar zam alacak.

Tabii bu zam oranları geçen senelerde olduğu gibi refah paylarıyla desteklenecek.

Açıklamalara bakıldığında temmuz ayında zam zamanı geldiğinde bu hesaplamaların dışında asgari ücret de dahil olmak üzere çalışan ve emeklilerin enflasyona yenilmeyeceği, ücret farkları ile mücadele edebileceği rakamların gelmesi beklentisi bir hayli yüksek.

4 aylık maaş zammı farkı

Yılın 4. verisi olan nisan enflasyonu ile beraber memur zammı hesapları şekillenmeye başladı. Ocak ayından bu yana açıklanan enflasyon farkları yüzde 15,21 olarak netleşmiş oldu.

6 aylık enflasyon rakamları netleştikten sonra 2023 Temmuz zammı ortaya çıkacak.

6 aylık rakamların da yüzde 26 seviyesine çıkması bekleniyor.

Zammın netleşmesi için 2 aylık veri kaldı

2023 Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Temmuz zammı için şimdiden mayıs ve haziran enflasyonu beklenmeye başlandı.

Ocak zammı yüzde 30 olmuştu

Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansımıştı.

En düşük memur maaşı 11 bin 848 lira

Memurlara en son ocak ayında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira oldu.

En düşük emekli maaşı yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselttiklerini duyurmuştu. Emekliler bu maaşı aldılar.

Aylığı 7 bin 500 liradan fazla olanlara kademeli zam yapılacak

En düşük maaşla aylığı 7 bin 500 liradan fazla olanlar arasındaki farkın da açılacağına dair bilgi verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri emekli aylığı alanlar için kademeli zam temmuzda" diyerek bu konunun çerçevesini çizdi.

Bir yandan da refah artışı çalışmaları yürütülüyor

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zam oranı için refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı

Emekli maaşları ocak ve temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı mayıs ve haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisi zammı

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Memur maaşı:

Çalışan bir Genel Müdür, günümüzde 32 bin lira maaş alırken, 4 aylık enflasyon farkına göre 4 bin 800 lira zam alarak maaşı 36 bin 800 liraya çıkacak.

Çalışan bir Genel Müdür, günümüzde 32 bin lira maaş alırken, tahmin edilen 6 aylık enflasyon farkına göre 8 bin 32 lira zam alarak maaşı 40 bin 320 liraya çıkacak.

Memur emeklisi maaşı:

Emekli bir Genel Müdür, günümüzde 24 bin lira maaş alıyor. 4 aylık enflasyon farkına göre maaşı 3 bin 600 lira artarak 27 bin 600 lira olacak.

Aynı emekli Genel Müdürün 6 aylık tahmini enflasyon farkına göre maaşı 5 bin 760 lira artarak 29 bin 760 lira olacak.

En düşük memur maaşı:

Ocak 2023: 11 bin 848 TL

4 aylık (yüzde 15): 13 bin 625,2 TL

6 aylık (Tahmini: Yüzde 24): 14 bin 691,52 TL

En düşük memur emeklisi maaşı:

Ocak 2023: 7 bin 901 TL

4 aylık (yüzde 15): 9 bin 86,15 TL

6 aylık (Tahmini: Yüzde 24): 9 bin 797,24 TL

En düşük SSK-Bağ-Kur maaşı:

Ocak 2023: 8 bin 625 TL

4 aylık (yüzde 15): 9 bin 86,15 TL

6 aylık (Tahmini: Yüzde 24): 9 bin 300 TL

(Zam oranı, en düşük memur maaşı uygulaması ile maaşı yükselenlerin ham maaşlarına da yansıyacak ancak zamla birlikte en düşük maaş barajının altında kalanlar yeni zamdan yararlanamayacak)