Memur-Sen'in Avantaj Uygulaması tanıtıldı

İHA

Memur-Sen Avantaj Uygulaması, üyelere büyük kolaylık sağlayacak.

Otelden giyime, gıdaya, yemeğe, alışverişe, yerel marketler dahil olmak üzere bütün firmaları içerisinde bulunduran büyük bir kapasite.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde Memur-Sen Avantaj Uygulaması’nın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Avantaj Uygulaması’nın üyelere büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Otelden giyime, gıdaya, yemeğe, alışverişe, yerel marketler dahil olmak üzere bütün firmaları içerisinde bulunduran büyük bir kapasite. Bunu markaların iş birliği adıyla harekete geçirmiş durumdayız." dedi.

"YAPTIĞIMIZ 11 AYDIR ALTYAPI ÇALIŞMASI"

Tanıtım programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Burada yaptığımız çalışma 11 aydır bir altyapı çalışmasıydı. Bu kategoride ilk uygulama bu. Bu yaptığımız yöntemle her şey mobil cep telefon üzerinden yönetebilecekleri bir sistem. Kredi kartını sisteme tanımlayarak orada binlerce firma, on binlerce lokasyon, cep telefonunu açtıklarında yakınında indirimli alışveriş yerleri neresi var? Bu Memur Sen Avantaj başlığıyla nereler var onu görebilecekleri büyük bir kapasite." ifadelerini kullandı.

"MEMURUN ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK İÇİN GAYRET ORTAYA KOYUYORUZ"

Kamu görevlileri ve emekliler için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

Toplu sözleşme yasamızın eksiklerine rağmen hem toplu sözleşme hem kurum, idari kurul hem KPDK gibi sosyal diyalog mekanizmalarının tamamını kullanarak memurun alım gücünü yükseltmek için bir gayret ortaya koyuyoruz. Bu bizim zaten varlık nedenimiz. Bunu yaparken en son uzlaşamadığımız, anlaşamadığımız toplu sözleşme hakeme gitmişti ve hakem kararı devreye girdi. Şu an memur alım gücü boyutuyla, emekliler alım gücü boyutuyla ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor ve biz de bunu yetkililerle, kamu işverenle, hükümet tarafıyla devamlı görüşüyor ve anlatıyoruz.

"GÜVENLİK 11 AYDIR TEST EDİLDİ"

Bu yılın Ağustos ayında toplu sözleşme sürecinin başlayacağını hatırlatan Yalçın, "Hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken özellikle Memur-Sen olarak bu 11 aylık altyapı çalışmasıyla beraber harcarken, kazanabilecekleri dolayısıyla bir zemini de oluşturmak ve bu fırsatı sunmak istedik. Bu çalışmamızı da hamdolsun bugün geldiğimiz noktada tüm demo sürümleri tamamlandı. Güvenlik testlerinin tamamı 11 aydır test edildi. Bugün gelinen noktada binlerce firma, on binlerce lokasyonla çalışma devreye girmiş durumda." şeklinde konuştu.

"150 BİN KİŞİ SİSTEME ENTEGRE OLDU"

Memur-Sen Avantaj Uygulaması’nı sosyal medya platformu X üzerinden kısa videolar ile açıkladıklarını kaydeden Yalçın, üyelere uygulama hakkında bilgiler verildiğini belirterek, "Kısa süre içerisinde 150 bin kişi dijital kimlik uygulamasını indirerek sisteme hemen entegre oldu. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. 1 milyon 100 bin üyemiz buradaki birinci hedefimizdir. Daha sonra emekliler üyelerimizin bu anlamda birinci derecede yakın gibi sistem modüler genişlemeye uygun bir sistem. Dolayısıyla onların da dahil olacağı bir konsept." diye konuştu.

"BÜTÜN FİRMALARI İÇERİSİNDE BULUNDURAN BÜYÜK BİR KAPASİTE"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Bu anlamda bunun memurlar için ciddi bir fayda sağlayacağını, otelden giyime, gıdaya, yemeğe, alışverişe yerel marketler dahil olmak üzere bütün firmaları içerisinde bulunduran büyük bir kapasite. Bunu markaların iş birliği adıyla harekete geçirmiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.