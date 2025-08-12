Memur-Sen toplu sözleşmede hükümetin teklifini kabul etmedi

Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için teklifini açıkladı. Hükümetin memurlara maaş zammı teklifi; 2026’ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026’ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde, toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Memurun emeğini, alın terini yok sayan yetersiz teklife hayır. Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Kamu işvereni az önce teklifini açıkladı. Teklifte taban aylığı yok, refah payı yok, bu teklifte enflasyonun gerçekliği yok. Bu teklifte çözüm yok, bu teklifin adaletle ilgisi alakası yok. Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez. Bu yüzden bu ciddiyetsiz talebi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. İşveren umut değil hayal kırıklığı üretmiştir. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret dengesizliğini ortadan kaldırmaz." dedi.

"İŞVERENDEN CİDDİ TEKLİFLERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yalçın, "Görüyorum ki 7'nci dönemde yapılan hatalar devam ediyor. Bu rakamlar farazi oluşturulmuş rakamlar. Biz sorunlar masada çözüsün istedik. Ayın 19'unda süre bitiyor. Bir an önce tekliflerimizin sağlanması için işverenden ciddi tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Toplumun yüzde 25'inden fazlasını ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

"81 İLDE SAHADAYIZ"

Yalçın, "Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız." diye konuştu.

HÜKÜMETİN 2026-2027 İÇİN İLK TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirdi.

2026’ın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’ın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4

MEMURLARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi şöyle oldu:

2026 İÇİN TOPLAM YÜZDE 88 ARTIŞ

2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

10 bin TL (Taban aylığı) + yüzde 10 (Refah payı) + yüzde 25 + yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 İÇİN TOPLAM YÜZDE 46 ARTIŞ

2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

7 bin 500 TL (Taban aylığı) + yüzde 20 + yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.