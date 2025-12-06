Dizi sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya 124 milyon lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekabet Kurulu, dizi sektöründe faaliyet gösteren Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ (Med Yapım) ile Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ'ye (Ay Yapım) uzlaşma sonucunda 124 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dizi ve içerik üretimindeki yüksek kapasitesinin, yurt dışı dağıtım pazarını ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir alan haline getirdiği belirtildi.

YURT DIŞI PAZARDA REKABET

Bu nedenle dizilerin yurt dışına dağıtımına ilişkin pazarda rekabeti sınırlayan yapı ve uygulamaların tespit edilerek ortadan kaldırılmasının, sektörün tüm aktörleri için adil, açık ve etkin bir rekabet düzeninin tesisi bakımından kritik önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kurum bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, pazardaki rekabetçi yapının tesisi ile birlikte ülkemizin dizi ve içerik ihracatındaki uluslararası konumunun sağlamlaştırılması, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin adil koşullarda rekabet edebilmesi, dizi ve içerik üretim sürecine katkı sağlayan diğer aktörlerin rekabetinin desteklenmesi, dağıtım kanallarında şeffaf ve çok oyunculu bir yapının sağlanması ve nihayetinde dizi ve içerik üretim ve ihracatının ülkemiz ekonomisine katkısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

SORUŞTURMA TAAHHÜT VE UZLAŞMAYLA SONUÇLANDIRILDI

Açıklamada, Med Yapım ve Ay Yapım'a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) vasıtasıyla Türk dizilerinin yurt dışına ortak dağıtımı faaliyetinden kaynaklanan rekabet sorunları ile iş gücü piyasalarında gerçekleştirdikleri rekabete hassas bilgi değişimi eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı anımsatılarak, soruşturmanın, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Kurul tarafından karara bağlandığı bildirildi.

"AY YAPIM'A 76 MİLYON LİRA VE MED YAPIM'A 48 MİLYON TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI"

Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir." denildi.

MADD TASFİYE EDİLECEK

Sunulan taahhüde göre, MADD'in varlığına son verileceği ve aynı zamanda Ay Yapım ve Med Yapım tarafından başkaca ortak dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği aktarılan açıklamada, MADD'in elden çıkarılması için öngörülen süre boyunca bu teşebbüsün tam işlevsel bir ortak girişim haline getirileceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler vasıtasıyla yönetileceği belirtildi.

REKABETE HASSAS BİLGİ AKIŞINI ENGELLEMEYE YÖNELİK KAPSAMLI TEDBİRLER ALINACAK

Açıklamada, MADD'in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık sürede söz konusu firmalarının çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını kesin olarak engellemeye yönelik kapsamlı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: