Memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifini içeren maddeler TBMM'de kabul edildi En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DHA

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını da içeren 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri geç saatlere kadar sürdü.

Teklifin ilk 4 maddesinde yer alan en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler kabul edildi.

Emekliler yüzde 25 zam alacak

Kabul edilen maddelere göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023'ün ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

En düşük emekli maaşı şu an ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıklarken emeklilere uygulanacak refah payı torba yasaya dahil edildi.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam alacak ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Zam kök maaşlara uygulanacak

Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam kök maaşlara uygulanacak.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.