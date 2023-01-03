Memur ve emekli maaşına refah payı bekleniyor

Bugün TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinin ardından memur maaşları ve emekli aylıkları da netleşecek. Ancak yüzde 20 gelmesi beklenen bu oranın üzerinde bir beklenti hakim.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrilecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı, açıklanan 6 aylık enflasyon oranının ardından büyük ölçüde şekillenecek.

Bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

"Türkiye'nin kazancı ve zenginliği milletin her kesimine yansıtılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirtmişti.

Erdoğan, asgari ücreti açıklarken yaptığı konuşmasında, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

İlave destek beklentisi

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

Asgari ücret artışı oranları devreye girecek

2023'te uygulanacak olan asgari ücret, temmuz ayına göre yüzde 54,66 oranında artırılarak net 8 bin 506 lira olarak uygulandı. Ekonomistlerden, asgari ücret zammının emsal teşkil ettiği ve enflasyonun üzerinde bir refah payının maaşlara yansıyacağı açıklamaları geldi.

Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki makası yakalamak için

Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki makas 2015 yılından bu yana daralıyor. 2015’te en düşük memur maaşı net asgari ücretin 2,2, öğretmen maaşı ise 3 katı idi. Bir başka görüşe göre de tekrar bu seviyeye gelinebilmesi için yüzde 100’ün üzerinde zam yapılması gerekiyor.

Memur maaşlarına ek zam talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, önceki hafta, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da geçen hafta Bakan Bilgin ile görüşerek taleplerini iletti.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etti.

Kamu-Sen'in talebi

Kahveci, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Ocak ayı itibarıyla çalışanlara ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır. Bununla birlikte çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde mutlaka enflasyon farkının aylara tekabül eden kısmının maaşlara yansıtılarak kayıpların önüne geçilmeli.” dedi.

Memur-Sen'in talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Asgari ücrete yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme, aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu ve bunun da görülmesi gerektiğini ifade ettik. En düşük devlet memuru maaşını toplu sözleşmeyle önemli bir aşamaya taşımıştık ama ekonomik göstergeler, oluşan alım gücü kaybı ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk."

Emeklilerden asgari ücretteki artış oranında zam talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirtti. Ergün, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam talep etti.

Ayrıca 2011 yılından bu yana genel olarak emekli aylıklarında bir artış yapılmadığı hatırlatılıyor.