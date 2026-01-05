Memur ve emekli zamları bugün netleşiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

ENFLASYON RAKAMLARI BUGÜN BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Açıklanacak verilerle birlikte yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyona yakın memurun yılın ilk 6 ayı için alacağı zam oranı netleşmiş olacak.

ZAM ORANLARI KESİNLEŞECEK

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşmeyle belirleniyor.

Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 11,20. Memur ve emeklisi için ise bu oran yüzde 17,55 seviyesinde.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ocak-haziran döneminde uygulanacak zam oranı belli olacak.

SOSYAL YARDIMLAR DA GÜNCELLENECEK

Zam oranının netleşmesiyle sosyal yardım ödemelerine ilişkin yeni tutarlar da değişecek.

Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da güncellenecek.

BEKLENTİLER NELER?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor.

Toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte tahminler SGK-Bağkur emeklisinin zam oranının yüzde 12 civarında olması yönünde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde bir karar alınırsa bunun için yasa değişikliği gerekiyor .