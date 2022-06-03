Memur ve emekliler için temmuz zammı yolda

Memur ve emekliler için temmuz zammı yolda

Memurların maaş zammı, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, temmuz ayında belirlenecek. Maaş zamlarını 6 aylık enflasyon farkları oluşturacak. Zamma bir ay kala maaşları hesapladık.

Memur ve memur, SGK, Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Yılın ikinci zammı için bir aylık süre kaldı.

Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olmuş olacak. Sonrasında hükümetin ek zamlarının olması da gündemde.

2021'de toplu sözleme imzalanmış ve 2022'de yapılacak zamlar bu anlaşma ile belirlenmişti. Buna göre memurların maaş zammı, yılın ilk 6 ayındaki enflasyonlarının toplamına 7 puan eklenerek oluşturuluyor.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 31,6 oldu

Şimdiye kadar ocak ayı yüzde 11,10, şubat ayı yüzde 4,81, mart ayı yüzde 5,46, nisan ayı yüzde 7,25 mayıs ayı yüzde 2,98 enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,6'yı buldu.

Memur maaşları: 6 aylık enflasyon + yüzde 7

Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre toplam 4 milyon 921 bin 46 memur bulunuyor. Memur maaşları ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Memur ve memur emeklisi için temmuz döneminde toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyona artı yüzde 7 olarak belirlendi.

Memur maaşları için şu ana kadar gerçekleşen yüzde 31,6 enflasyon farkının üzerine bir de yüzde 7 fark eklenecek. Böylelikle memur maaşları şimdiden en az 38,6'ya ulaşmış olacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı: 6 aylık enflasyon

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. SGK ve Bağ-kur emeklileri ise yüzde en az 31,6 enflasyon farkı alacak.





En düşük emekli maaşları nereye gelecek

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2022'de Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 41 liraya yükselmişti.

Bu enflasyon tahminleri ile yaptığımız hesaplamalara göre;

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 790 lira zam ile 3 bin 290 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liradan 740,388 lira ile 3 bin 83 liraya çıkacak.

Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 931,568 lira zam ile 3 bin 879, 568 liraya çıkacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liradan 644,956 lira zam ile 2 bin 685 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lı aylığı 3 bin 292 liradan 1.040,272 lira zamla toplam 4 bin 332,272 liraya çıkacak.

Memur emekli aylıkları nereye gelecek

En düşük Memur Emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 944 liraya çıkacak.

Müsteşar (1/1) emeklisi 15 bin 459 liradan 21 bin 426 liraya çıkacak.

Genel Müdür (1/1) emeklisi 13 bin 664 liradan 18 bin 938 liraya çıkacak.

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 243 liradan 7 bin 266 liraya çıkacak.

Memur (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 130 liradan 7 bin 110 liraya çıkacak.

Öğretmen (1/4) emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) emeklisi 8 bin 956 liradan 12 bin 413 liraya çıkacak.

Polis memuru (8/1) emeklisi 5 bin 456 liradan 7 bin 562 liraya çıkacak.

Hemşire (Lisans - 1/4) emeklisi 5 bin 128 liradan 7 bin 107 liraya çıkacak.

Mühendis (1/4) emeklisi 6 bin 433 liradan 8 bin 916 liraya çıkacak.

Teknisyen (Lise-1/4) emeklisi 4 bin 477 liradan 6 bin 205 liraya çıkacak.

Profesör (1/4) emeklisi 12 bin 238 liradan 16 bin 961 liraya çıkacak.

İmam-hatip emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.

Avukat (1/4) emeklisi 5 bin 275 liradan 7 bin 311 liraya çıkacak.

Memur maaşları nereye gelecek

En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 910 liraya çıkacak.

Memur (Lisans Mezunu) 9/1 maaşı 6 bin 854 liradan 9 bin 499 liraya çıkacak.

Genel Müdür 1/4 maaşı 21 bin 330 liradan 29 bin 563 bin liraya çıkacak.

Şube Müdürü (Lisans mezunu) 1/4 maaşı 11 bin 188 liradan 15 bin 506 liraya çıkacak.

Öğretmen 1/4 maaşı 8 bin 668 liradan 12 bin 13 liraya çıkacak.

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 19 bin 510 liradan 27 bin 40 liraya çıkacak.

Başkomiser 3/1 - 11 bin 162 liradan 15 bin 856 liraya çıkacak.

Polis Memuru 8/1 - 9 bin 706 liradan 13 bin 452 liraya çıkacak.

Uz. Doktor 1/4 - 13 bin 312 liradan 18 bin 450 liraya çıkacak.

Hemşire (Lisans mezunu) 5/1 - 8 bin 351 liradan 11 bin 574 liraya çıkacak.

Mühendis 1/4 - 11 bin 440 liradan 15 bin 855 liraya çıkacak.

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 7 bin 132 liradan 9 bin 884 liraya çıkacak.

Profesör 1/4 - 18 bin 369 liradan 25 bin 459 liraya çıkacak.

Araştırma Görevlisi 7/1 - 10 bin 809 liradan 14 bin 981 liraya çıkacak.

Vaiz 1/4 - 9 bin 3 liradan 12 bin 478 liraya çıkacak.

Avukat 1/4 - 10 bin 934 liradan 15 bin 154 liraya çıkıyor.