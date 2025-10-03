Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı hesaplaması

Emekli maaşı zamları için belirleyici olan 3 aylık enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon oranları belli oldu.

Milyonlarca memur ve emekli, yeni zamlı maaşlar için gözünü yıl sonuna çevirdi.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memurların ocak ayı zam oranı için sadece 3 veri kaldı.

Merkez Bankası yıl sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 24-29 bandında gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisinde ise belirlenecek olan enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme devreye giriyor.

2025 yılı ikinci dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026’nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 TL ilave ücret ödenecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi eylülde ise (TÜFE) yıllık yüzde 33,29 arttı, aylık yüzde 3,23 arttı.

3 AYLIK ZAM ORANLARI

Bu rakamlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÜÇ AYLIK ZAM YÜZDE 7,50

Toplam enflasyon: Yüzde yüzde 7,50

Şu anda en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL'den 1.266,07 TL zamla birlikte 18 bin 147,07 TL'ye çıktı.

MEMURLARA ÜÇ AYLIK ZAM: YÜZDE 13,65

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde yüzde 2,38

8. Dönem toplu sözleşmesi: yüzde 11

Toplam kümülatif zam: yüzde 13,65

En düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL'den 3 bin 94,59 TL zamla birlikte 25 bin 765,59 TL'ye çıktı.