Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.

2022 yılının son enflasyon rakamı belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık 1,18 yüzde yıllık yüzde 64,27 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Bu rakamla memur ve emeklilerin maaş zam oranları da şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilernin zam oranı ile yüzde 15,4 oldu.

Memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı açıklanan 6 aylık enflasyon oranının ardından büyük ölçüde şekillendi.

Enflasyon farkından doğan zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşı ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkından doğan zam oranı netleşti.

Memur ve emeklinin maaşına yüzde 16,48 yansıyacak

Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 16,48.

Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira olacak.

SGK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 15,4 yansıyacak

Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,4.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları

SSK (2000 öncesi) 4 bin 687 liradan 5 bin 408 liraya yükseldi

SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 liradan 3 bin 352 liraya çıktı

Bağ-Kur / esnaf 3 bin 415 liradan 3 bin 941 liraya yükseldi

Bağ-kur / tarım 3 bin 219 liradan 3 bin 714 liraya çıktı

Refah payının eklenmesi bekleniyor

Bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

Memur maaşları nasıl belirleniyor

Memur ve emeklilerin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

Memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

Öte yandan memurlar, toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

SGK ve Bağ-Kur aylıkları nasıl belirleniyor

SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

Memur maaşları

Memurlar ve memur emekliler için 6 aylık enflasyona farkına göre maaşlar şöyle:

Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş

Vali: 32 bin 677 lira / 38,058 lira

Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 33 bin 56 lira

Kaymakam 1. sınıf (4/1): 17 bin 629 lira / 20 bin 533 lira

Uzman Doktor (1/4): 15 bin 980 lira / 18 bin 612 lira

Pratisyen Doktor (8/1): 15 bin 263 lira / 17 bin 777 lira

Araştırma Görevlisi (8/1): 14 bin 543 lira / 16 bin 938 lira

Başkomiser (8/1): 14 bin 331 lira / 16 bin 691 lira

Mühendis (8/1): 13 bin 905 lira / 16 bin196 lira

Avukat (9/1): 13 bin 401 lira / 15 bin 608 lira

Polis Memuru (11/1): 13 bin 132 lira / 15 bin 295 lira

Hemşire (Üniversite mezunu - 9/1): 11 bin 260 lira / 13 bin 115 lira

Vaiz (Üniversite mezunu - 9/1): 10 bin 647 lira / 12 bin 400 lira

Öğretmen (9/1): 10 bin 47 lira / 11 bin 702 lira

Teknisyen (Teknik lise-13/1): 9 bin 760 lira / 11 bin 367 lira

Memur (Lise - 15/1): 9 bin 51 lira / 10 bin 542 lira

Hizmetli (Lise-15/1): 8 bin 435 lira / 9 bin 824 lira

(Rakamlar bekar, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler için oluşturuldu.)

Memur emeklilerinin maaşları

Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş

Müsteşar (1/1): 21 bin 905 lira / 25 bin 736 lira

Genel Müdür (1/1): 19 bin 361 lira/ 22 bin 778 lira

Profesör (1/4): 15,601 lira / 18 bin 400 lira

Pratisyen hekim (1/4): 13 bin 452 lira / 17 bin 309 lira

Kaymakam: 12 bin 691 lira / 15 bin 6 lira

Mühendis (1/4): 9 bin 115 lira / 10 bin 845 lira

Başkomiser (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira

Öğretmen (1/4): 7 bin 475 lira / 8 bin 937 lira

İmam Hatip: 7 bin 476 lira /10 bin 513 lira

Avukat (1/4): 7 bin 476 lira / 10 bin 513 lira

Şube Müdürü (Üniversite mezunu ¼): 7 bin 429 lira / 8 bin 937 lira

Polis memuru (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira

Teknisyen: 6 bin 343 lira / 7 bin 618 lira

En düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 lira / 7 bin 078 lira

(Memur emekli aylık hesaplarına ek ödeme dahildir)

İlk maaşlar 15 Ocak'ta

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.