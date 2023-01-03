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    Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

    Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

    Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:25
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:10
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    2022 yılının son enflasyon rakamı belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık 1,18 yüzde yıllık yüzde 64,27 oldu.

    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

    Bu rakamla memur ve emeklilerin maaş zam oranları da şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilernin zam oranı ile yüzde 15,4 oldu.

    Memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı açıklanan 6 aylık enflasyon oranının ardından büyük ölçüde şekillendi.

    Enflasyon farkından doğan zam oranı belli oldu

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşı ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkından doğan zam oranı netleşti.

    Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu #1

    Memur ve emeklinin maaşına yüzde 16,48 yansıyacak

    Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 16,48.

    Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira olacak.

    SGK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 15,4 yansıyacak

    Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,4.

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları

    SSK (2000 öncesi) 4 bin 687 liradan 5 bin 408 liraya yükseldi

    SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 liradan 3 bin 352 liraya çıktı

    Bağ-Kur / esnaf 3 bin 415 liradan 3 bin 941 liraya yükseldi

    Bağ-kur / tarım 3 bin 219 liradan 3 bin 714 liraya çıktı

    enflasyon

    Refah payının eklenmesi bekleniyor

    Bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

    Memur maaşları nasıl belirleniyor

    Memur ve emeklilerin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

    Memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

    Öte yandan memurlar, toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

    Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu #3

    SGK ve Bağ-Kur aylıkları nasıl belirleniyor

    SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

    Memur maaşları

    Memurlar ve memur emekliler için 6 aylık enflasyona farkına göre maaşlar şöyle:

    Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş

    Vali: 32 bin 677 lira / 38,058 lira

    Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 33 bin 56 lira

    Kaymakam 1. sınıf (4/1): 17 bin 629 lira / 20 bin 533 lira

    Uzman Doktor (1/4): 15 bin 980 lira / 18 bin 612 lira

    Pratisyen Doktor (8/1): 15 bin 263 lira / 17 bin 777 lira

    Araştırma Görevlisi (8/1): 14 bin 543 lira / 16 bin 938 lira

    Başkomiser (8/1): 14 bin 331 lira / 16 bin 691 lira

    Mühendis (8/1): 13 bin 905 lira / 16 bin196 lira

    Avukat (9/1): 13 bin 401 lira / 15 bin 608 lira

    Polis Memuru (11/1): 13 bin 132 lira / 15 bin 295 lira

    Hemşire (Üniversite mezunu - 9/1): 11 bin 260 lira / 13 bin 115 lira

    Vaiz (Üniversite mezunu - 9/1): 10 bin 647 lira / 12 bin 400 lira

    Öğretmen (9/1): 10 bin 47 lira / 11 bin 702 lira

    Teknisyen (Teknik lise-13/1): 9 bin 760 lira / 11 bin 367 lira

    Memur (Lise - 15/1): 9 bin 51 lira / 10 bin 542 lira

    Hizmetli (Lise-15/1): 8 bin 435 lira / 9 bin 824 lira

    (Rakamlar bekar, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler için oluşturuldu.)

    Memur emeklilerinin maaşları

    Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş

    Müsteşar (1/1): 21 bin 905 lira / 25 bin 736 lira

    Genel Müdür (1/1): 19 bin 361 lira/ 22 bin 778 lira

    Profesör (1/4): 15,601 lira / 18 bin 400 lira

    Pratisyen hekim (1/4): 13 bin 452 lira / 17 bin 309 lira

    Kaymakam: 12 bin 691 lira / 15 bin 6 lira

    Mühendis (1/4): 9 bin 115 lira / 10 bin 845 lira

    Başkomiser (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira

    Öğretmen (1/4): 7 bin 475 lira / 8 bin 937 lira

    İmam Hatip: 7 bin 476 lira /10 bin 513 lira

    Avukat (1/4): 7 bin 476 lira / 10 bin 513 lira

    Şube Müdürü (Üniversite mezunu ¼): 7 bin 429 lira / 8 bin 937 lira

    Polis memuru (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira

    Teknisyen: 6 bin 343 lira / 7 bin 618 lira

    En düşük memur emekli aylığı   6 bin 77 lira / 7 bin 078 lira

    (Memur emekli aylık hesaplarına ek ödeme dahildir)

    İlk maaşlar 15 Ocak'ta

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.


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