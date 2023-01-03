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- Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 10:25
- Güncelleme : 03.01.2023 - 11:10
2022 yılının son enflasyon rakamı belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık 1,18 yüzde yıllık yüzde 64,27 oldu.
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Bu rakamla memur ve emeklilerin maaş zam oranları da şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilernin zam oranı ile yüzde 15,4 oldu.
Memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı açıklanan 6 aylık enflasyon oranının ardından büyük ölçüde şekillendi.
Enflasyon farkından doğan zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşı ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkından doğan zam oranı netleşti.
Memur ve emeklinin maaşına yüzde 16,48 yansıyacak
Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 16,48.
Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira olacak.
SGK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 15,4 yansıyacak
Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,4.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
SSK (2000 öncesi) 4 bin 687 liradan 5 bin 408 liraya yükseldi
SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 liradan 3 bin 352 liraya çıktı
Bağ-Kur / esnaf 3 bin 415 liradan 3 bin 941 liraya yükseldi
Bağ-kur / tarım 3 bin 219 liradan 3 bin 714 liraya çıktı
Refah payının eklenmesi bekleniyor
Bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.
Memur maaşları nasıl belirleniyor
Memur ve emeklilerin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.
Memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.
Öte yandan memurlar, toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
SGK ve Bağ-Kur aylıkları nasıl belirleniyor
SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.
Memur maaşları
Memurlar ve memur emekliler için 6 aylık enflasyona farkına göre maaşlar şöyle:
Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş
Vali: 32 bin 677 lira / 38,058 lira
Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 33 bin 56 lira
Kaymakam 1. sınıf (4/1): 17 bin 629 lira / 20 bin 533 lira
Uzman Doktor (1/4): 15 bin 980 lira / 18 bin 612 lira
Pratisyen Doktor (8/1): 15 bin 263 lira / 17 bin 777 lira
Araştırma Görevlisi (8/1): 14 bin 543 lira / 16 bin 938 lira
Başkomiser (8/1): 14 bin 331 lira / 16 bin 691 lira
Mühendis (8/1): 13 bin 905 lira / 16 bin196 lira
Avukat (9/1): 13 bin 401 lira / 15 bin 608 lira
Polis Memuru (11/1): 13 bin 132 lira / 15 bin 295 lira
Hemşire (Üniversite mezunu - 9/1): 11 bin 260 lira / 13 bin 115 lira
Vaiz (Üniversite mezunu - 9/1): 10 bin 647 lira / 12 bin 400 lira
Öğretmen (9/1): 10 bin 47 lira / 11 bin 702 lira
Teknisyen (Teknik lise-13/1): 9 bin 760 lira / 11 bin 367 lira
Memur (Lise - 15/1): 9 bin 51 lira / 10 bin 542 lira
Hizmetli (Lise-15/1): 8 bin 435 lira / 9 bin 824 lira
(Rakamlar bekar, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler için oluşturuldu.)
Memur emeklilerinin maaşları
Temmuz maaşı (Derece) / Enflasyon farkı yansıtılmış zamlı yeni maaş
Müsteşar (1/1): 21 bin 905 lira / 25 bin 736 lira
Genel Müdür (1/1): 19 bin 361 lira/ 22 bin 778 lira
Profesör (1/4): 15,601 lira / 18 bin 400 lira
Pratisyen hekim (1/4): 13 bin 452 lira / 17 bin 309 lira
Kaymakam: 12 bin 691 lira / 15 bin 6 lira
Mühendis (1/4): 9 bin 115 lira / 10 bin 845 lira
Başkomiser (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira
Öğretmen (1/4): 7 bin 475 lira / 8 bin 937 lira
İmam Hatip: 7 bin 476 lira /10 bin 513 lira
Avukat (1/4): 7 bin 476 lira / 10 bin 513 lira
Şube Müdürü (Üniversite mezunu ¼): 7 bin 429 lira / 8 bin 937 lira
Polis memuru (1/4): 7 bin 617 lira / 10 bin 513 lira
Teknisyen: 6 bin 343 lira / 7 bin 618 lira
En düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 lira / 7 bin 078 lira
(Memur emekli aylık hesaplarına ek ödeme dahildir)
İlk maaşlar 15 Ocak'ta
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.