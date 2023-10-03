Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı: Yüzde 25,11 Enflasyon zam farkı Toplu Sözleşmede belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamlarını etkiliyor. Bu rakamın netleşmesi için eylül ayı enflasyonundan sonra üç aylık enflasyon verisi daha beklenecek.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı enflasyon verilerini aktardı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarını hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile asgari ücretlilerin maaşları da şekilleniyor.

Eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre ile memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09, eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Zam oranı yüzde 25,11

Böylece sadece 3 ayda alınacak zam oranı yüzde 25,11 oldu.

Bir önceki maaşlar bu zam oranını dışında refah payı verilerek oluşturulmuştu.

En düşük memur maaşı artışı

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 5 bin 543 lira zamla birlikte 27 bin 620 liraya çıkacak.

En düşük Bağ-Kur ve SSK maaşı artışı

En düşük emekli maaşı ile 7 bin 500 liradan 1.883 lira zamla 9 bin 383 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı artışı

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan 2 bin 480 lira zamla birlikte 12 bin 355 liraya çıkacak.

Asgari ücret artışı

Asgari ücret ise 11 bin 403 liradan 2 bin 862 liradan 14 bin 266 liraya yükselecek.