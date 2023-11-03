Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu TÜİK, ekim ayı enflasyon oranını açıklayınca 4 aylık maaş zam farkı belli olmuş oldu. TCMB raporuna göre de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık süreç için yüzde 37,76, memur ve memur emeklisi ise yüzde 49,45 zam elde etti.

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Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarını hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile asgari ücretlilerin maaşları da şekilleniyor.

6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşmede belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

Bu rakamın netleşmesi için ekim ayı enflasyonundan sonra iki aylık enflasyon verisi daha beklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayı enflasyon verilerini aktardı.

Ekimde TÜFE'deki değişim aylık yüzde 3,43 yılık ise yüzde 61,36 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dördüncü ve son enflasyon raporuna göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu.

Zamların netleşmesi için son iki ay kaldı

Ekim ayından sonra kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı: Yüzde 49,45

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece toplu sözleşmeden alınan yüzde 6 enflasyon farkı ile birlikte hesaplandığında zam oranı yüzde 49,45 oldu.

En düşük memur maaşı artışı

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 5 bin 543 lira zamla birlikte 27 bin 620 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 37,76,

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09, eylül ayı için de yüzde 4,75 ve ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Hesaplamalar yüzde 50 zam üzerinden

Bir önceki maaşlar bu zam oranının dışında refah payı verilerek oluşturulmuştu. Bu nedenle hesaplamalar yüzde 50 zam baz alınarak yapıldı.

En düşük Bağ-Kur ve SSK maaşı artışı

En düşük emekli maaşı ise bugün açıklanan ekim ayı enflasyonuna göre yüzde 37,76 oldu. Hesaplamalar yıl sonu beklentilerine göre yüzde 50 artış ile hesaplandı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya yükseldi

En düşük memur emeklisi maaşı artışı

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 50 zam ile 14 bin 814 liraya çıktı.

Asgari ücret artışı

Enflasyon oranı asgari ücreti resmi olarak direkt etkilemiyor. Asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu belirleyecek. Ancak bu hesap kategorisine asgari ücreti de aldığımızda 11 bin 403 liradan 17 bin 104,5 liraya yükselecek.

Memur maaşı zam tablosu

Temmuz / 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak / 2024 (TL)

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 25,5 liraya

Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 48 bin 676,5 liraya

Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya

Öğretmen: 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya

Başkomiser: 32 bin 626 liradan 48 bin 939 liraya

Polis memuru: 29 bin 525 liradan 44 bin 287,5 liraya

Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 82 bin 438,5 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 39 bin 660 liraya

Mühendis: 33 bin 122 liradan 49 bin 683 liraya

Teknisyen: 23 bin 538 liradan 35 bin 307 liraya

Profesör: 48 bin 124 liradan 72 bin 186 liraya

Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 47 bin 644,5 liraya

Vaiz: 27 bin 620 liradan 41 bin 430 liraya

Avukat: 31 bin 562 liradan 47 bin 343 liraya

En düşük memur emeklisi maaşı: 9 bin 876 liradan 14 bin 814 liraya

En düşük SSK emeklisi: 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya

Asgari ücret: 11 bin 403 liradan 17 bin 104,5 liraya