Memur zam oranına karar verecek Hakem Kurulu enflasyon hedefini önemsiyor Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıl içinde alacağı maaş zammına Hakem Kurulu karar verecek. Hakem Kurulu'nun geçmişte hükümetin teklifine yakın ve enflasyon hedefini baz alarak karar verdiği görülüyor.

ensonhaber.com

Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı Toplu Sözleşme ile belirleniyor.

2021-2025 yıllarında kullanılacak zam oranlarının belirleneceği 7. Toplu Sözleşme'de memurları temsil eden Memur-Sen'in maaş artış oranı teklifi geldi.

Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.

Hükümet ise 2024 için ilk 6 ayda yüzde 15, ikinci altı ayda yüzde 10, 2025 için ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci altı ayda yüzde 5 teklif etti.

Zam kararını Hakem Kurulu alacak

Taraflar anlaşamayınca da konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK) kararına kaldı.

Kurul, ay sonunda kadar bir zam oranı kararı alacak ve bu karara itiraz edilemeyecek.

Peki Hakim Kurulu nasıl çalışacak.

11 üye görev yapacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda 11 üye görev yapıyor. Kurul başkanı dahil, üyelerin 7’si Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Kurul’da Memur-Sen’i 2, Kamu-Sen'i 1 ve KESK’i de 1’er üye temsil ediyor.

Hakem Kurulu nasıl hareket ediyor

Hakem Kurulu'nun geçmişte verdiği kararlara bakıldığında enflasyonla uyumlu rakamları kabul ettiği görülüyor.

Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zam oranlarının, kararın verildiği tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) belirlenen en son enflasyon tahminlerinin üzerinde veya aynı seviyede olduğu gözlemleniyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın 27 Temmuz'da açıkladığı üçüncü çeyrek enflasyon raporunda enflasyonu 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak tahmin etmişti.

Hükümetin 2024 teklifi enflasyon tahmininin 8 puan altında

Buna göre, hükümetin son teklifi 2024 için ilk 6 ayda yüzde 15 ve ikinci altı ayda yüzde 10 ile toplamda yüzde 25 ile Merkez Bankası’nın 2024’teki enflasyon tahmininin 8 puan altında.

Hükümetin 2025 teklifi enflasyon tahmininin 4 puan altında

Hükümetin 2025 için ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci altı ayda yüzde 5 teklifi toplamda yüzde 11 ile 2025’teki enflasyon tahminin 4 puan altında bulunuyor.

Hakem Kurulu geçmişte ne karar verdi?

Hakim Kurulu tarafların anlaşamadığı ve devreye girdiği 2012 yılında hükümetin verdiği 3,5+4 artışı, 4+4'e çıkarmıştı. Bu tarihte TCMB'nin faiz tahmini 5,2 idi.

2013'te hükümetin son teklifi olan 3+3 oranını kabul etmişti. Bu tarihte TCMB'nin faiz tahmini 5 idi.

2020'de hükümetin son teklifi olan 4+4 oranını kabul etmişti. Bu tarihte TCMB'nin faiz tahmini 8,2 idi.

2021'de hükümetin son teklifi olan 3+3 oranını kabul etmişti. Bu tarihte TCMB'nin faiz tahmini 5,4 idi.