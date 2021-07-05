Memurlar, maaşlarına yapılan zammı yetersiz buldu

Gelir kaybının giderilmesi için seyyanen zam talebinde bulunan memurlar, mevcut zammın yeterli olmadığını savundu.

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yeni maaşlarını yüzde 8,45 zamlı almaya başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 artarken, yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödemesi oluştu.

SİVAS'TA MEMURLARDAN ZAM AÇIKLAMASI

Ancak Sivas'ta bir araya gelen Memur-Sen İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube Başkanlığı üyeleri, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu savundu.

Memur-Sen İl Temsilciği ve Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanlığı üyeleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama yaptı.

"SEYYANEN ZAM VERİLSİN"

Kent meydanında "Seyyanen zam verilsin, gelir kaybı giderilsin" yazılı pankart açan yaklaşık 50 kişilik grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Malum bugün haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu.

5'inci dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3+3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Bugün açıklanan 1,94'lük haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45'lik bir artış olmuştur." dedi.

"BİRÇOK KONUYU SERİNKANLI DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTMALIYIZ"

"Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır" diyen Temiz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle küresel dengesizlikler ve son 1,5 yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor. Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dahil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır.

Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz."