Memurlar seyyanen zam talebini yineledi

Memur-Sen, seyyanen zam talebini tekrar gündeme getirdi ve zammın 400 TL olması gerektiğini belirtti.

Memurların zam telebi devam ediyor...

2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7.36 zam alan memurlar bu zammı beğenmeyip seyyanen zam için taleplerini yineliyor..

Memur-Sen konfederasyonu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine en düşük memur aylığının yüzde 10’u kadar seyyanen tam talebinde bulundu.

Konfederasyon, 2020’de yapılan toplu sözleşmeyle Hakem Kurulu kararı uygulandığını, bunun mağduriyetleri beraberinde getirdiğini söyledi.

2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 şeklinde oransal artış yapılmasına karar verildiği, aynı zamanda aylıklara enflasyon farkı uygulandığı hatırlatılan açıklamada “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 1,75, ikinci 6 ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtıldı. Ancak ikinci altı ayda enflasyon yüzde 8,16 iken cebimize yansıyan yüzde 14,82 oldu. Bir başka deyişle işveren ve hakemin yazdığı artıştan yüzde 80’lik sapma oluştu. Bu da maaşları eritiyor. Kur ve enflasyon tablosunun eritmesini ancak seyyanen zamla durdurabiliriz” denildi.

400 LİRA ZAM

Konfederasyon açıklamasında “Devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek şekilde, yani 400 lira seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş mağduriyetler de önlenir” dedi.