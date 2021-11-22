Memurlardan maaşlara bin lira ek zam talebi

Memur zamlarının belirleneceği pazarlıklar öncesi, enflasyon oranına göre artış olan maaşlara memurlar yeni taleplerini sundu.

Yeni yılla sayılı günler kala asgari ücret pazarlıkları şimdiden başlarken memurlar da maaşlarına gelecek zammı dört gözle bekliyor.

Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zamlar için memurlar ocak ve temmuz aylarında iki defa zam alıyor.

Tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73'e ulaştı.

Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak.

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.

Ancak zam pazarlıkları başlamadan, memurlardan yeni bir talep geldi.

EK BİN LİRA ZAM

Memurlar adına, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep ederek şu ifadeleri kullandı;

"6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor.

Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine aylık 1000 lira ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir."

BAĞIMSIZ 3 REFAH PAYI

"Artan milli gelirin adil bir biçimde paylaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için mutlaka kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılmalı. Bunun için yapılması gereken her yıl oransal artışlardan bağımsız yüzde 3 refah payı verilmesidir"



RANDEVU TALEP EDİLDİ

"Bu pakette yer verdiğimiz sorunlar çözüldüğünde çalışma hayatında ciddi rahatlama olacak. Konfederasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başta ek zam ve refah payı olmak üzere patenti bize ait olan 'Memur Paketi'mizin içinde yer alan bütün konuları görüşmek ve aktarmak üzere randevu talebinde bulunduk. Bu randevunun gerçekleşmesi halinde tüm bunları kendilerine kapsamlı bir dosya ile sunacağız."