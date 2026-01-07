Memurların 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet memurlarının ve sözleşmeli personelin 2026 yılı öğle yemeği bedelleri netleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliğle birlikte, 15 Ocak 2026-14 Ocak 2027 tarihleri arasında memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari günlük yemek bedelleri ile bu bedellerin nasıl karşılanacağına ilişkin esaslar belirlendi.

YEMEK MALİYETİNİN BİR KISMI KURUM BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Yeni düzenlemeye göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, belirli oranlarda kurum bütçelerinden karşılanacak.

Buna göre;

• Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek maliyetinin en fazla üçte ikisi,

• Diğer iller için ise yemek maliyetinin en fazla yarısı,

kurum bütçelerine konulan ödeneklerden karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise personelden tahsil edilecek.

MEMURLAR 12,86 TL İLE 52,46 TL ARASINDA ÖDEYECEK

Tebliğe göre, 15 Ocak 2026’dan itibaren öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan, ek gösterge durumlarına göre günlük 12,86 TL ile 52,46 TL arasında yemek bedeli alınacak.

EK GÖSTERGEYE GÖRE ÖĞLE YEMEĞİ ÜCRETLERİ

Ek göstergeye göre belirlenen günlük öğle yemeği ücretleri şöyle:

• 600’e kadar (600 dahil) ek göstergeliler: 12,86 TL

• 1700’e kadar (1700 dahil) ek göstergeliler: 21,86 TL

• 2800’e kadar (2800 dahil) ek göstergeliler: 27,16 TL

• 4200’e kadar (4200 dahil) ek göstergeliler: 35,19 TL

• 5400’e kadar (5400 dahil) ek göstergeliler: 46,86 TL

• 5400’den yüksek ek göstergeliler: 52,46 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN YEMEK ÜCRETLERİ

Sözleşmeli personelin ödeyeceği günlük öğle yemeği bedelleri ise aylık brüt sözleşme ücretlerine göre belirlendi.

Buna göre:

• 34 bin 135 TL’ye kadar (dahil) olanlar: 15,65 TL

• 57 bin 620 TL’ye kadar (dahil) olanlar: 27,16 TL

• 79 bin 600 TL’ye kadar (dahil) olanlar: 49,28 TL

• 79 bin 600 TL’nin üzerinde olanlar: 62,71 TL

KURUMLAR DAHA YÜKSEK BEDEL BELİRLEYEBİLECEK

Tebliğde yer alan düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşları; personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak, belirlenen tutarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

15 OCAK’TA YÜRÜRLÜKTE

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece memurlar ve sözleşmeli personel, yeni yılda öğle yemeği hizmetinden belirlenen bu tutarlar üzerinden faydalanacak.