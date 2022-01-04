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    Memurun 2022 güncel zamlı maaşları

    Memurun 2022 güncel zamlı maaşları

    Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 17:36
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    Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı belli oldu.

    Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından da  müjdeyi verdi.

    Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti.

    Böylece memurların maaş artış oranı 30,95'e çıktı.

    İşte güncel yeni memur maaşları;

    MEMUR MAAŞLARI

    Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 30,95 zamlı)

    Vali - 22.412 - 29.247

    Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.330

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.188

    Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.854

    Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.668

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.510

    Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.162

    Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.706

    Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.312

    Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.351

    Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.440

    Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.132

    Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.809

    Vaiz (1/4) - 6.844 - 9.003

    Avukat (1/4) - 8.311 - 10.934

    En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.429

    Memurun 2022 güncel zamlı maaşları #1

    Memurun 2022 güncel zamlı maaşları #2


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