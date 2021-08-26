Menkul kıymet istatistikleri yayınlandı

Yurt dışında yerleşik kişilerin portföyündeki net değişimlerin değerlendirildiği menkul kıymet istatistikleri hisse senedi bazında arttı, DİBS bazında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıklandı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin menkul kıymet istatistikleri hisse senedi yatırımları, 13 Ağustos haftasına göre 20 ağustos haftasında 77 milyon 300 bin dolar artarak, 207 milyon 100 bin dolara yükseldi.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise 13 Ağustos haftasına göre 45 milyon 200 bin dolar düşerek, 20 ağustos haftası itibarıyla 211 milyon 200 bin dolara çıktı.

MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ NEDİR

Menkul Kıymet İstatistikleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen devlet borçlanma senetleri, şirket borçlanma senetleri ve yurtdışı yerleşiklerce tutulan hisse senetlerine ait verilerden oluşuyor. Veriler, söz konusu menkul değerleri elinde bulunduran yurtiçi ve yurtdışı kurumsal sektörler, para cinsi, vade ayrımı ve itfa tarihi hakkında bilgiler içeriyor.