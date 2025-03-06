Menkul satışlarında yeni düzenlemeye gidildi

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"i yayınladı.

Bakanlık, tebliğde "Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yapılabilecek.

"TAŞIT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ DIŞINDA MENKUL SATIŞTA ÖDEME DÖVİZLE KARARLAŞTIRILABİLECEK"

Tebliğde şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- "28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde ve on beşinci fıkrasında yer alan 'kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi' ibaresi 'kararlaştırılması' şeklinde değiştirilmiştir.

“(9) Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."