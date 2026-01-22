Mercedes-Benz Türk, PEP Uzun Dönem Staj Programı’yla genç yeteneklere kapılarını açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilir kalkınmanın gençlerin yaratıcı enerjisiyle mümkün olduğuna inanarak, genç yetenekleri desteklemeye ve onları profesyonel hayata hazırlamaya devam ediyor.

2002 yılında hayata geçirilen ve bu yıl 25’inci kez gençlere kapılarını açan PEP Uzun Dönem Staj Programı, Türkiye’nin uzun soluklu ve sürdürülebilir yetenek programları arasında öncü bir konumda yer alıyor.

Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve profesyonellerin oylarıyla “En Beğenilen Yetenek Programları” arasında gösterilen PEP’e başvurular, 15 Ocak itibarıyla başladı.

BİNLERCE GENCİN KARİYERİNE İLK ADIM

Mercedes-Benz Türk’ün üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak sürdürdüğü PEP (Professional Experience Program), bugüne kadar binlerce gencin profesyonel iş hayatına ilk adımını atmasına katkı sağladı. Program kapsamında adaylar; çevrim içi başvuru, yabancı dil ve genel yetenek testleri, insan kaynakları mülakatı ile değerlendirme merkezi uygulamalarından geçerek, ilgi duydukları alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde ediyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 MART

PEP takımına seçilen stajyerler, 12 ay süren program boyunca kendilerine verilen projelerle yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor. PEP Uzun Dönem Staj Programı’na başvurular, 15 Ocak 2026-15 Mart 2026 tarihleri arasında Mercedes-Benz Türk’ün resmi PEP başvuru adresi üzerinden yapılabiliyor.

FARKLI DEPARTMANLARDA GERÇEK İŞ DENEYİMİ

Programa katılan öğrenciler, yaz ayları ve ara tatillerde tam zamanlı, eğitim dönemlerinde ise haftada 3 gün devam koşuluyla üretim, satış-pazarlama, Ar-Ge, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ile finans, muhasebe, controlling, insan kaynakları, satın alma ve kurumsal iletişim gibi birçok departmanda görev alıyor.

YENİ MEZUN İSTİHDAMINA ÖNCELİKLİ HAVUZ

Dört yıllık üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, ileri seviyede İngilizce bilen, tercihen Almanca bilgisine sahip ve seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan PEP takımı, uzun vadede Mercedes-Benz Türk bünyesindeki yeni mezun istihdamı için öncelikli aday havuzunu oluşturuyor.

STAJDAN FAZLASI: UZUN VADELİ KARİYER YOLCULUĞU

Program süresince stajyerler; yöneticilerinin rehberliğinde projeler yürütürken vaka çalışmaları, eğitimler, mentorluk oturumları, yetenek kampı, kariyer sohbetleri, fabrika turları ve proje sunumları gibi pek çok faaliyete katılıyor. Mercedes-Benz Türk, 24 yıldır kesintisiz sürdürdüğü PEP programı ile gençlere yalnızca bir staj deneyimi değil, uzun vadeli bir gelişim ve kariyer yolculuğu sunmayı hedefliyor.