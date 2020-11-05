Dolar
8.4355
0.1662%
Euro
10.0002
1.2186%
Altın
1927.23
1.1759%
Borsa
1183.12
1.3248%
G. Altın
521.988
1.1896%
Bitcoin
126595.77
6.9526%
EXEN Coin
12.32
-0.32%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi düştü

    İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi oranları düşürüldü.
    • AA
    • 05.11.2020 - 10:55
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi düştü

    Mercimekteki yüzde 19,3 olan gümrük vergisi, 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanacak.

    Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3+10 euro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

    KARAR, RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

    İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi düştü #1

    TEMEL GIDALARDA ARZ GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI AMACIYLA

    Karar uyarınca, dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınının devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir