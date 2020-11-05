Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi düştü

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumundaki gümrük vergisi oranları düşürüldü.

Mercimekteki yüzde 19,3 olan gümrük vergisi, 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanacak.

Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3+10 euro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

KARAR, RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TEMEL GIDALARDA ARZ GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI AMACIYLA

Karar uyarınca, dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınının devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.