Merkez bankaları bu hafta küresel piyasaların merceğinde

Küresel piyasalarda yeni haftada, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere diğer ülke ve toplulukların merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Bu haftanın ajandasında ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar yer alıyor.

ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirdi.

Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

NEW YORK BORSASI CUMA GÜNÜ KARIŞIK SEYİRDEYDİ

Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 değer kaybetti.

ECB'NİN AÇIKLAMASI AVRUPA PİYASALARINI ETKİLEDİ

Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak." ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDEYDİ

Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

ÇİN DIŞINDA ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Asya borsaları da yeni haftaya karışık başladı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 ile sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 1.557,39 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 7,5690

Cuma günü yüzde 1,13 artış ile 7,5609'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB'DEN FAİZİ 100 BAZ PUAN ARTIRMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi