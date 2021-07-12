Merkez bankaları, piyasaların odağında

Küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlenmesinin ardından dünyadaki merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları yakın takipte olacak.

Geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve koronavirüs salgınında delta varyantına yönelik tedirginlikler öne çıksa da ABD borsalarının rekorlarına devam etmesi dikkati çekti.

Bu hafta Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ile Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararları da yatırımcıların odağına yerleşti.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından perşembe ve cuma toparlayarak 1,1870 seviyesine yükseldi.

BORSA İSTANBUL GEÇEH HAFTA 0,12 DEĞERLENDİ

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 artarak günü 1.378,28 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise 1.370-1400 bandında dalgalı bir seyir izledi ve bir önceki haftaya göre yüzde 0,12 değer kazandı.

DOLAR/TL ENDEKSİ

Cuma günü yüzde 0,4 düşüşle 8,6631'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6620 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı işgücü istatistikleri