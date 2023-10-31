Merkez Bankası, bankalara KKM komisyonu için yeni talimat gönderdi TCMB, Türk Lirası'nın payının artırılması için bankalara yeni bir talimat vererek KKM'de hedefi tutturamayanlara yüzde 8 komisyon getirildiğini belirtti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası kararını açıklarken Türk Lirası'nın mevduatlar içindeki payının artırılacağını ve sadeleşme adımlarına devam edileceğini duyurmuştu.

Merkez Bankası, bu doğrultuda Türk Lirası'nın güçlenmesini sağlamak adına bankalara yeni talimat gönderildi.

TCMB, bankalara ilettiği mektubunda Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) hedefi tutturmayan bankalara yüzde 8 komisyon uygulanacağını belirtti.

Yüzde 8 komisyon

KKM için zorunlu karşılık getiren Merkez Bankası, bu kez de sadeleşme adımları kapsamında Türk Lirası’na geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için yüzde 8 komisyon uygulanacağını belirtti.

Zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınacak

Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda, yabancı para yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınacağının belirtildiği hatırlatılarak şöyle dendi:

Kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için TCMB’ce belirlenen koşullara göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 8, belirlenen Türk Lirası payına göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 3 oranında komisyon uygulamasına geçilmiştir.

Yenileme ve TL payından alınacak komisyon oranı

Aynı mektöpta yenileme ve TL payından alınacak komisyon oranına temel teşkil edecek oranlar ise yüzde 100’ün üstü ve altı olarak belirlendi.

Buna göre yenileme ve TL’ye geçiş oranında yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 85’in altında kalan katılım bankaları yüzde 6’nın üzerinde komisyon ödemiş olacak.

Bu hedeflerin üzerinde olan bankalar için ise oranı yüzde 0’a kadar indirmek mümkün olacak. TL payına göre komisyon da en yüksek yüzde 3 olacak, hedefin üzerine çıkılması halinde 0’a kadar indirilebilecek.

Mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna

Mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna tutuldu. Bunun dışında talimatta zorunlu karşılık komisyon uygulamasının TL payına geçiş oranında nasıl hesaplanacağına dair detaylar da yer aldı.

Buna göre gerçek kişiler için 4 hafta önceki TL payı oran değişimi yüzde 3,5’in altında kalan geçişlerde bankaya yüzde 2, tüzel kişiler için ise 18 Ağustos 2023’te hesaplanan payın altında kalan bankalardan yüzde 1 komisyon kesintisi yapılacak.

Yenileme ve TL’ye geçiş konusunda uygulanacak komisyondan, vadesi gelen mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna tutuldu.

Uygulama istisnaları

Gerçek kişiler için Türk Lirası pay hesaplamasında payda kısmı 15 milyar Türk Lirası'nın altında olan bankalar ve tüzel kişiler için Türk Lirası pay hesaplamasında payda kısmı 10 milyar Türk Lirası'nın altında olan bankalar da uygulamada istisna tutuldu.

Gerçek kişi Türk Lirası payı artış hedefi

Talimatta katılım bankaları için gerçek kişi Türk Lirası payı artış hedefi 3,5 yüzde puan yerine 1,75 yüzde puan olarak uygulanacağı da karara bağlandı.

KKM'de düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre cazibesini yitiren KKM'den son 3 haftada 232 milyar TL'lik düşüş yaşandı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 156 milyar TL'den 3 trilyon 70,2 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM’de bu hafta yaklaşık 86 milyar TL’lik bir çözülme gerçekleşti. KKM hacmi 3 trilyon 70 milyar TL’ye geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)