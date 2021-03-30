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- Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.
- AA & Ensonhaber
- 30.03.2021 - 00:38
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alındı.
ÇETİNKAYA'NIN YERİNE MUSTAFA DUMAN ATANDI
Buna göre,Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.
Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.