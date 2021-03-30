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    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

    Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.03.2021 - 00:38
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    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alındı.

    ÇETİNKAYA'NIN YERİNE MUSTAFA DUMAN ATANDI

    Buna göre,Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

    Çetinkaya'nın yerine  Mustafa Duman atandı.

    Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı #1

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