Euro
13.4625
-6.75%
Dolar
12.0185
-6.16%
Altın
689.43
-6.65%
Borsa
1.812
1.55%
Bitcoin
703.384
-1.14%
BTXN Coin
37.44
79.82%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka müdürleri ile görüşecek

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 22:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka müdürleri ile görüşecek

    Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı.

    BDDK BAŞKANI VE BANKA MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞME

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir