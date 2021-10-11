Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Para politikası faiz indirimi beklenen oranda sürpriz bir indirim değil" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

"FAİZ İNDİRİMİ BİR SÜRPRİZ DEĞİL"

Burada konuşan Kavcıoğlu, para politikası faiz indiriminin beklenen oranda olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz. Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız.

"MERKEZ BANKASI'NIN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Merkez Bankası'nın görevini ihmal etmesi söz konusu değildir. Bizim bilançomuz kadar net bir bilançoya sahip başka bir merkez bankası yok.

Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykırıdır. Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir."