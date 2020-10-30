Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlamayı bugün sıfırlayacağını açıkladı. Yeni adımlar ile Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sıkılaştırma politikalarını devam ettiriyor.

BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayacak olan Merkez Bankası, yeni sıkılaştırma adımını attı.

FAİZLERİ YÜKSELTECEK ADIM

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, bu adımın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacağı belirtildi.

SIKILAŞTIRMA ADIMLARI SÜRÜYOR

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

REPO-TERS REPO PAZARI İŞLEYİŞİ

Banka her sabah saat 09.00'da BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda ilgili gün sağlayacağı tutarı açıklıyor. TCMB, bugün ise ilgili tutarı sıfır olarak belirledi. Hali hazırda fonlama kompozisyonunda yüzde 10,25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede yüzde 11,75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise bugün yapılmayacak olması bankaların yüzde 14,75 seviyesindeki GLP faizine yönlenmesi anlamına geliyor.

TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Çarşamba günü itibarıyla yüzde13,08 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve ilgili faiz 2020'de uygulanan en yüksek oran oldu. TCMB'nin bugünkü adımı ve Geç Likidite Penceresi (GLP) kullanımının belirginleşmesi gecelik faizlerin ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin daha hızlı yükseleceği anlamına geliyor.

REPO-TERS REPO PAZARI NEDİR?

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı, dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biridir.

Pazarın faaliyete geçmesiyle repo işlemleri için düşük riskli ve düşük maliyetli bir ortam oluşmuştur.

Bankaların bu Pazar'da gerçekleştirdikleri işlemlerden sağlanan fonlar Merkez Bankası zorunlu karşılık yükümlülüklerine tabi değildir.

Pazar’da, işlemin başlangıç valöründe yeterli miktarda teminat olarak alınan menkul kıymetler, ters repo yapan taraf adına işlemin bitiş valörüne kadar bloke saklamada tutulmaktadır.

Bu menkul kıymetlerde piyasa şartlarına göre günlük yeniden değerleme yapılmakta ve değer düşüklüğü tespit edilmesi durumunda ek teminat alınmaktadır.

Bitiş valöründeki takas işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.