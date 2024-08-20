Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün belli olacak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonominin seyrini belirleyecek karar, piyasalarda merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün toplantı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından, saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olarak öngörülüyor.

Ancak, üç ay sonrası için bu oran beklentisi yüzde 48,10'a gerilemiş durumda.

Uzun vadeli beklentilere bakıldığında ise, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a düşmüş görünüyor.