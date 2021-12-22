Merkez Bankası dolar kuru saat kaçta açıklanıyor? Her gün o saatte...

Merkez Bankası dolar kuru saat kaçta açıklanıyor? Her gün o saatte...

Hazine ve Maliye Bakanlığı günlük kur oranlarına dair açıklama yaptı. Bu kapsamda her gün güncellenecek olan dolar alış satış kurunun saati de belli oldu. Peki TCMB dolar kuru saat kaçta açıklanacak?

Türkiye, dövizde dalgalanmaların ardından yeni bir ekonomik adım attı: Kur korumalı vadeli TL mevduatı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni modelin ardından dolar ve euro, Türk Lirası karşısında adeta eridi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başladı. 22 Aralık 2021 tarihi için dolar kurunun seviyesi 12,48 TL olarak belirlendi.

Dolar kurunu yakından takip eden vatandaşlar, her gün Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaya odaklanacak. Peki TCMB günlük kur ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI GÜNLÜK KUR SAATİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir." ifadelerini kullandı.