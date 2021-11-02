Merkez Bankası firmaların döviz varlıklarını açıkladı

TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların ağustos ayı döviz varlık ve yükümlülüklerini aktardı. Buna göre, finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine göre; Ağustos 2021 dönemine ait tablolar değerlendirildiğinde; Temmuz 2021 verilerine göre varlıklar 5.459 milyon ABD doları yükselirken, yükümlülükler 3.058 milyon dolar artış gösterdi.

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN NET DÖVİZ AÇIĞI, AĞUSTOSTA GERİLEDİ

Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 123.589 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Temmuz 2021 dönemine göre 2.401 milyon dolar azaldı.

YURT İÇİ BANKALARDAKİ MEVDUAT ARTTI

Ağustos 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.379 milyon dolar, 1.487 milyon dolar ve 1.537 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar toplamda 5.459 milyon dolar yükseldi.

YÜKÜMLÜLÜK DAĞILIMINA GÖRE

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 454 milyon dolar, 1.504 milyon dolar ve 1.100 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.058 milyon dolara çıktı.

VADE YAPISINA GÖRE KISA VADELİ KREDİLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2021 dönemine göre 1.171 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 717 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2.141 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Ağustos 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 135.066 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 74.712 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.354 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2021 dönemine göre 2.288 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu.