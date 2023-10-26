Merkez Bankası Ekim 2023 faiz kararı öncesinde piyasalar

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 azalışla günü 7.424,97 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında doların 28,1420 liradan, euronun ise 29,6770 liradan güne başladığı görülüyor.
Serbest piyasada 28,1400 liradan alınan dolar, 28,1420 liradan satılıyor.
29,6750 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,1200 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7970 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'daki altın fiyatları
Altın piyasasında ise ons altının 1.984 dolarda olduğunu hatırlatarak İstanbul Kapalıçarşı'daki fiyatlara göz atalım:
Gram altın: 1.796 lira
Çeyrek altın: 3 bin 46 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 411 lira
Tam altın: 12 bin 184 lira
Yarım altın: 6 bin 91 lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış