Merkez Bankası, ekonomi terimlerini anlatan yayınlar hazırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başladı.
TCMB, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" yayınlarını başlatırken, yeni içeriklere yer verildi.
Blogda, makroekonomi ve merkez bankacılığı konularında yazılar ile Merkez Bankası'nın resmi iletişim araçları kaynak alınarak hazırlanmış metinlere yer veriliyor.
KKM'de vadesi dolan şirket döviz talep ediyor mu?
Merkezin Güncesi'nde "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog, Herkes İçin Ekonomi'de ise "Dezenflayon nedir? Dezenflayonu neden istiyoruz?" başlıklı video yayınlandı.
"TL'ye geçiş ek bir döviz talebi yaratmadı"
TCMB ekonomistleri, kur korumalı mevduat sahibi şirketlerin döviz alım davranışlarına yönelik hazırlanan blog yazısında, TL'ye geçiş sürecinde ek bir döviz talebi yaratılmadığı, vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma olasılığının düzenlemeler sonrasında belirgin şekilde düştüğünü belirtti.
"Herkes İçin Ekonomi", ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.
"Merkezin Güncesi", Merkez Bankası bünyesindeki araştırmacı ve uzmanların analiz ve yorumlarını içeriyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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