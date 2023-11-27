Haberler



Ekonomi



Merkez Bankası, ekonomi terimlerini anlatan yayınlar hazırladı

Merkez Bankası, ekonomi terimlerini anlatan yayınlar hazırladı Merkez Bankası, toplumda ekonomiye yönelik artan ilgi nedeniyle vatandaşların doğru bilgi takibi yapabilmesi için kendi portalı üzerinden, bazı kavramları açıklayan yazı ve videolar yayınladı.