Merkez Bankası, enflasyonun artış nedenlerini değerlendirdi

Dün TÜİK'in yayınladığı enflasyon verilerinin ardından TCMB de bugün enflasyonun artış nedenlerini değerlendirdiği ekim ayı ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2,39 oranında arttığını, yıllık enflasyonun 0,31 puan yükselişle yüzde 19,89 olduğunu belirttiği raporunda, artan enflasyona ilişkin yükselen enerji fiyatlarına dikkat çekildi.

"ENFLASYON ARTIŞINA EN BELİRGİN KATKI ENERJİ VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN GELDİ"

Merkez Bankası raporunun özetinde, “Yıllık enflasyon gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydederken, bu artışa en belirgin katkı enerji ve tütün ürünlerinden gelmiştir. Ekim ayında petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükselirken, Türk Lirası’ndaki görünüm ile birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir.” dedi.

“TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞININ TÜKETİCİ ENFLASYONUNA ETKİSİ 0,30 PUAN OLDU”

Merkez Bankası, ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunda, tütün ürünlerindeki fiyat artışının tüketici enflasyonuna etkisi 0,30 puan civarında olduğunu belirtti.

HİZMET YILLIK ENFLASYONUNDA LOKANTA VE OTEL GRUBU FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ETKİSİ

Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini dile getiren TCMB, temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı tüketim mallarının da fiyat gelişmelerine bağlı olarak yavaşladığını aktardı.

"TAZE MEYVE FİYATLARINDAKİ DÜZELTME HAREKETİNİN ETKİSİ HİSSEDİLDİ"

Merkez Bankası’nın raporunda, “Gıda yıllık enflasyonundaki gerilemede ise taze meyve fiyatlarındaki düzeltme hareketinin etkisi hissedilmiştir. Emtia fiyatları ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlemiş ve dış fiyat baskıları belirginleşmiştir.





"ARTAN TEDARİK SIKINTILARI İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI"

Bu gelişmelere ek olarak, artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükselmiştir. Bu dönemde B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korunmuştur.”

ÇEKİRDEK GÖSTERGELERİN EĞİLİMLERİNDE YAVAŞLAMA

Değerlendirmede çekirdek B ve C göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama kaydedildiği vurgulanmakla birlikte, yüksek seviyelerin korunduğu da aktarılan diğer konular arasında yer aldı.







ENERJİ FİYATLARI EKİMDE YÜZDE 4,58 ARTTI

Rapora göre enerji fiyatları, ekim ayında yüzde 4,58 oranında arttı. Bu dönemde petrol, kömür, propan, bütan, doğalgaz gibi uluslararası enerji fiyatları dolar bazında güçlü bir artış kaydetti. Bu gelişmelerle akaryakıt (yüzde 8,87), tüp gaz (yüzde 11,86) ve katı yakıt (yüzde 16,10) tüketici fiyatlarında yüksek aylık artışlar izlendi. Akaryakıt ÖTV miktarının sıfırlanmasıyla eşel mobil sistemi sınırına ulaştı, böylelikle Türk Lirası cinsi uluslararası enerji fiyatlarındaki gelişmeler yurt içi akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. Halihazırda eşel mobil sisteminin önemli bir enflasyonist baskıyı engellemeye devam etti. Bu gelişmelerle birlikte yıllık enerji enflasyonu ekim ayında 2,99 puan yükselerek yüzde 25,76 oldu.