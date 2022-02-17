Haberler

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Şubat TCMB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Şubat TCMB faiz kararı...

Piyasaların gözü kulağı bugün gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK toplantısında. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Faiz düştü mü, arttı mı? İşte şubat ayı faiz kararı...