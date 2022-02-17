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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Şubat TCMB faiz kararı...

    Piyasaların gözü kulağı bugün gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK toplantısında. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Faiz düştü mü, arttı mı? İşte şubat ayı faiz kararı...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:12
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2022 Şubat TCMB faiz kararı...

    Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor.

    Döviz ve altında hareketlenme yaratması beklenen karar, PPK toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

    Vatandaşların, ''Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü, yükseldi mi?'' soruları da yanıt bulacak.

    Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faizler düştü mü yükseldi mi yoksa sabit mi kaldı? İşte, 2022 şuabt ayı Merkez Bankası faiz kararı...

    ŞUBAT 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

    TCMB, geçen yıl gösterge faizi eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirime giderek, yüzde 14 seviyesine çekmişti.

    Merkez Bankası'nın geçen ay gerçekleşen son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

    Şubat ayına ilişkin karar ise saat 14.00'da netleşecek.


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