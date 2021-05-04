Haberler

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 TCMB PPK toplantısı hangi gün?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 TCMB PPK toplantısı hangi gün?

Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri, özellikle yurt içi piyasalar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?