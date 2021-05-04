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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 TCMB PPK toplantısı hangi gün?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 TCMB PPK toplantısı hangi gün?
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 11:38
- Güncelleme : 04.05.2021 - 18:20
Merkez Bankası faiz kararı, aylık periyotlar halinde gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanmaya devam ediyor.
Özellikle ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Yurt içi piyasaların merakla beklediği, mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı 'Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?' sorularına yanıt aranıyor.
Merkez Bankası'nın nisan ayında gerçekleştirilen toplantısında faizlerin yüzde 19'da sabit kalmasına karar verilmişti.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte, 2021 Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde, mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarih yer alıyor.
Bu takvime göre, Merkez Bankası toplantısı faiz kararı, 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı öncesi Şahap Kavcıoğlu, oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin de yer aldığı açıklamada, ''Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.'' denildi.
2021 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2 seviyelerinde olduğunu belirten Kavcıoğlu, ''Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.'' dedi.
FAİZLERDE SON DURUM NEDİR?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş, Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı.
Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.