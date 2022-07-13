Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?İşte detaylar..

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararları toplantı tarihi belli oldu.Haziran ayında yapılan toplantıda haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmemişti.

Haziran ayında yılın altıncı toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası PPK, faizi 14'te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

2022 yılında yedinci kez yapılacak olan Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutan TCMB'nin Temmuz ayı toplantısında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği büyük merak konusu oldu.