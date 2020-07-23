Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak

TCMB'nin, politika faizini sabit tutması bekleniyor. Yurt içi piyasalar, faiz kararına odaklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını ele alacak.

Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan TCMB'nin, bu hafta yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını, ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu belirtti.

TCMB'nin de koronavirüs salgını sebebiyle artan aşağı yönlü risklerin önlenmesi için son dönemde küresel merkez bankalarına paralel genişleyici bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, artan enflasyonist baskıların TCMB'yi daha çeşitli para politikası araçlarına yönlendirebileceğini ifade etti.

ENFLASYON ODAKLI POLİTİKA

Analistler, salgın süreciyle birlikte küresel ekonomilere paralel Türkiye'nin de büyüme beklentilerinin önemli derecede aşağı yönlü revize edildiğini, ancak büyüme tarafında risklerin görece azalmasıyla, TCMB'nin enflasyon odaklı bir politika benimseyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin koronavirüs aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapması ve açıklanan konut satışları verisinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

ENDEKSLERDE DEĞER ARTIŞI

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında varılan ekonomik destek paketi anlaşması sonrası pay piyasalarındaki yükseliş kalıcı olmadı ve dün endekslerde düşüşler görüldü.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüş kaydetti. Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor.

ASYA BORSALARI

Bugün Asya borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

BIST 100 ENDEKSİ

Yurt içinde ise dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.